Четвертого серпня до державного бюджету України надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 мільйон євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Уряд Албанії надав Україні грантові кошти на суму – 1 мільйон євро. Натомість міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що дані кошти посилять стійкість фінансової системи України під час широкомасштабної війни РФ проти України.

“Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення РФ”, – зауважив Сергій Марченко.

У Міністерстві фінансів зазначили, що грантові кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України.

Нагадаємо, що Італія надасть Україні фінансову допомогу у вигляді позики на суму 200 мільйонів євро. 12 липня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від уряду Італійської Республіки в особі міністра економіки та фінансів Італійської Республіки” про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Відповідно до цієї постанови, кошти будуть перераховані до державного бюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Щодо умов позики, то кредит надається на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення його погашення строком на 7,5 року. Відсотки за користування кредитом не будуть нараховуватися.