Україна отримала від Франції другу мобільну лабораторію ДНК для роботи у регіонах активних бойових дій.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Генпрокурор Андрій Костін спільно з надзвичайним і повноважним послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном передали Міністерству юстиції України вже другу французьку мобільну лабораторію ДНК. Дарчий сертифікат та ключі отримав Міністр юстиції Денис Малюська.

Ця лабораторія працюватиме у Дніпропетровській та сусідніх областях, які досі потерпають від масованих артилерійських та авіаційних обстрілів РФ. Ці регіони зазнали значних руйнувань та, на жаль, численних жертв серед цивільного населення.

“Наразі ми отримуємо вже другу пересувну мобільну ДНК-лабораторію. Значною мірою це стало можливим завдяки зусиллям особисто пана посла, за що я щиро вдячний вам, Міністру юстиції Франції та усій Французькій Республіці за підтримку та співпрацю”, – зазначив Андрій Костін.

Першу таку лабораторію було передано у серпні 2022 року. Нею вже понад 8 місяців успішно користуються експерти на території Харківської області.

Андрій Костін зазначив, що мобільна лабораторія значно пришвидшить процес ідентифікації загиблих. Українські експерти зможуть безпосередньо на місці скоєння злочину проводити всі необхідні дії, тим самим зменшуючи час невизначеності та очікування результатів для родичів та близьких жертв агресії.