Україна та Японія підписали угоду про надання уряду України гранту непроєктного типу на закупівлю критично важливого обладнання для лікарень. Відтак на рахунок Міністерства охорони здоров'я України вже перераховано понад 2 мільйони доларів (300 мільйонів японських єн), які найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, за грант від уряду Японії Україна планує суттєво покращити матеріально-технічну базу медичних закладів. Зокрема, буде закуплене важливе обладнання та супутні матеріали, а також проведене навчання медиків.

“Понад 9 місяців повномасштабної війни світ гуртується навколо України та її потреб. Російські окупанти не лише прицільно руйнують наші медичні заклади, а й викрадають численне обладнання та витратні матеріали. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над тим, аби забезпечити лікарні на деокупованих територіях критично важливим обладнанням, яке рятуватиме найцінніше – життя наших пацієнтів”, – розповів Олексій Яременко.

Варто зазначити, що з початку війни Росії проти України Японія вже надала потужну підтримку медичній системі України. Навесні від японської компанії Fujifilm надійшли ультрапортативні рентгенівські системи, завдяки яким здійснюється своєчасний скринінг на туберкульоз у внутрішньо переміщених українських пацієнтів. Обладнання покращило доступ до сучасної діагностики легеневих захворювань, у тому числі виявлення туберкульозу.

Також у 2014 та 2015 роках, уряд Японії надавав Україні гранти непроєктного типу на закупівлю спеціального обладнання для медзакладів та дослідницьких установ.

Нагадаємо, що 17 жовтня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Сторони зокрема обговорили відновлення пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України.

Герман Галущенко поінформував пана посла про систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань. Сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

Окрему увагу приділили готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування.

Відповідні енергетичні проєкти здійснюватимуться у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.