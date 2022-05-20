Європейський союз виплатив Україні новий транш допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, сьогодні, 20 травня, Європейський союз виплатив Україні транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Також ЄС запропонував Україні нову позику в розмірі 9 мільярдів євро у 2022 році.

Зокрема, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наразі країни ЄС працюють і працюватимуть надалі над платформою відновлення. Європа допоможе Києву відбудувати вільну та демократичну країну.

Український прем’єрміністр Денис Шмигаль подякував за 600 мільйонів євро допомоги, а також за підтримку Єврокомісії та особисто її президентці.

“Ми переможемо та відбудуємо Україну разом”, – зазначив у дописі Шмигаль.