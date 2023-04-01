До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (екв. 1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.

Про це інформує пресслужба Міністерство фінансів України у Facebook.

Відтак, ці кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ. Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України. За його словами, отримані 1,8 млрд доларів США 2,4 буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

“Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором”, – резюмував Сергій Марченко.

Зазначимо, що нещодавно Канада передала Україні сім вантажів гуманітарної допомоги. Вони мають загальну вагу 25 тонн.

Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив про передачу гумвантажів під час зустрічі з міністром природних ресурсів Канади Джонатаном Вілкінсоном.

“Україна вже отримала 7 вантажів гуманітарної допомоги від канадської сторони загальною вагою понад 25 тонн! Наразі очікуємо вкрай потрібні енергосектору трансформатори різного класу напруги, які запропонували наші канадські партнери”, – зазначив Галущенко.

За його словами, він обговорив з Джонатаном Вілкінсоном необхідність розширення санкцій на російську ядерну галузь. Під зустрічі вони порушили питання перспективних проєктів на майбутнє, а також подальшу співпрацю щодо відновлення вітчизняного енергосектору та підготовки до наступної зими.