Про це інформує пресслужба Міністерство фінансів України у Facebook.
Відтак, ці кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ. Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.
Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України. За його словами, отримані 1,8 млрд доларів США 2,4 буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
“Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором”, – резюмував Сергій Марченко.
Зазначимо, що нещодавно Канада передала Україні сім вантажів гуманітарної допомоги. Вони мають загальну вагу 25 тонн.
Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив про передачу гумвантажів під час зустрічі з міністром природних ресурсів Канади Джонатаном Вілкінсоном.
“Україна вже отримала 7 вантажів гуманітарної допомоги від канадської сторони загальною вагою понад 25 тонн! Наразі очікуємо вкрай потрібні енергосектору трансформатори різного класу напруги, які запропонували наші канадські партнери”, – зазначив Галущенко.
За його словами, він обговорив з Джонатаном Вілкінсоном необхідність розширення санкцій на російську ядерну галузь. Під зустрічі вони порушили питання перспективних проєктів на майбутнє, а також подальшу співпрацю щодо відновлення вітчизняного енергосектору та підготовки до наступної зими.
- Канада надасть Україні близько 2,2 млн доларів США на розмінування територій. Ще Україна отримає електричні трансформатори для відновлення енергомережі.
- 31 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) для України з фінансуванням в розмірі 15,6 млрд доларів.
- За інформацією ЗМІ, вже найближчого понеділка, 3 квітня, Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму у 2,6 мільярда доларів.