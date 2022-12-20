19 грудня Україні отримала від Канади додаткові 500 мільйонів канадських доларів (еквівалент близько 367 млн доларів США) у межах кредитного договору між країнами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Відтак, загальна сума кредиту становить 1,95 мільярда канадських доларів (еквівалент 1,432 млрд доларів США).

У відомстві пояснили, що це кошти п’ятирічних “Облігацій суверенітету України”, які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України.

“Уряд Канади вкотре демонструє лідерство у підтримці України. Щойно отримали 500 млн канадських доларів, які надійшли після випуску “Облігацій суверенітету України. Вдячний за підтримку, яка наближає нашу перемогу над агресором”, – сказав Сергій Марченко.

Варто зазначити, що 15 червня 2022 року Україна отримала 1 млрд канадських доларів (еквівалент 779 млн доларів США), а 18 серпня 2022 року до державного бюджету надійшло 450 млн канадських доларів (еквівалент 349 млн дол. США) кредиту на пільгових умовах зі строком погашення до 10 років і відсотковою ставкою 1,69% річних.