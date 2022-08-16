Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Резніков повідомив, що гаубиці М109 від Латвії не просто в Україні, а вже на полі бою, показують результати протистояння російським окупантам.

Глава Міноборони України подякував своєму колезі – литовському міністру оборони Артісу Пабріксу та всьому народу Латвії за непохитну підтримку.

“Разом ми переможемо!”, – резюмував Резніков.

Додамо, що нещодавно Повітряні сили України вже отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку Збройних Сил України. Йдеться про два Мі-17 та два Мі-2.