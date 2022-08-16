Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Резніков повідомив, що гаубиці М109 від Латвії не просто в Україні, а вже на полі бою, показують результати протистояння російським окупантам.
Глава Міноборони України подякував своєму колезі – литовському міністру оборони Артісу Пабріксу та всьому народу Латвії за непохитну підтримку.
“Разом ми переможемо!”, – резюмував Резніков.
6 more M109 howitzers that have recently arrived in 🇺🇦 from 🇱🇻 are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my 🇱🇻 colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.
Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022
Додамо, що нещодавно Повітряні сили України вже отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку Збройних Сил України. Йдеться про два Мі-17 та два Мі-2.
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