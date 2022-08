Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Резніков повідомив, що гаубиці М109 від Латвії не просто в Україні, а вже на полі бою, показують результати протистояння російським окупантам.

Глава Міноборони України подякував своєму колезі – литовському міністру оборони Артісу Пабріксу та всьому народу Латвії за непохитну підтримку.

“Разом ми переможемо!”, – резюмував Резніков.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in 🇺🇦 from 🇱🇻 are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my 🇱🇻 colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ

