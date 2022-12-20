Сьогодні, 20 грудня, Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Відтак, кредит надано на пільгових умовах, зокрема на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних).

А остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 роки від дати вибірки кредиту.

У відомстві пояснили, що кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

“Нідерланди продовжують надавати Україні як військову, так фінансову допомогу. Дякуємо керівництву та народу Нідерландів за підтримку нашої країни”, – зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Крім того, вчора, 19 грудня, Україна отримала від Канади додаткові 500 мільйонів канадських доларів (еквівалент близько 367 млн доларів США) у межах кредитного договору між країнами.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України.