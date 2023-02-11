Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак з липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це майже 334 тонни обладнання.

Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн. Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Крім того, в межах кампанії німецько-українського енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

“Я вдячний Німеччині за те, що в такі складні часи вона поруч з Україною та українцями. Це обладнання у поєднанні з героїзмом наших енергетиків допомагають повертати у домівки українців світло і тепло”, – подякував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначимо, що нещодавно Україна отримала від уряду Швеції 570 тонн енергетичного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак РФ.

Відтак 46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло зі Швеції в Україну. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом останніх двох тижнів. Серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.