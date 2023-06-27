Джерело: Міністерство енергетики України.

Україна отримала партію допомоги від німецьких партнерів у межах домовленостей, підписаних у квітні цього року у Києві міністром енергетики України Германом Галущенком та віцеканцлером ФРН Робертом Габеком для поглиблення німецько-українського енергетичного партнерства.

Вантаж допомоги містить 27 пар сонячних модулів з інверторами, 26 сучасних акумуляторних батарей EcoFlow від німецької компанії Green Planet Energy.

Відповідна допомога буде передана для потреб АТ “Миколаївобленерго”.

Ще 48 панелей потужністю до 500 Вт будуть розподілені для потреб Мереф’янської громади на Харківщині.

Також партнери передали 16 силових трансформаторів з твердою ізоляцією від компанії The Berliner Verkehrsbetriebe (BVG – найбільшої німецької компанії громадського транспорту), трансформатор, розподільні пристрої та котушки кабелю передали компанії Maaß GmbH та Energie Waldeck-Frankenberg.

Крім того, в межах німецько-українського енергетичного партнерства, за фінансування Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) було закуплено та доставлено в Україну 55 генераторів та 11 котушок алюмінієвого проводу.

“Сьогодні в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах. Ми готуємося до опалювального сезону, який може бути не менш складним, ніж попередній. І допомога наших міжнародних партнерів у цій підготовці – дуже цінна, зокрема для сектору відновлюваних джерел. Дякуємо Німеччині за потужну підтримку”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, у квітні очільники профільних міністерств України та Німеччини підписали у Києві спільну заяву про наміри, яка розширює напрямки німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на “зелене” відновлення та відбудову енергетики України.

Основною метою оновленого двостороннього співробітництва в межах енергетичного партнерства є надання підтримки у відновленні енергетичної інфраструктури на принципах сталості, прискорення зеленої трансформації енергосектору.