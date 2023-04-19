Про це він написав у Facebook.
“Системи Patriot формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі. Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам – підвищує можливості боротьби із крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували”, – зазначив очільник Міноборони.
Він також додав, що всі вище перелічені надходження вже у лавах Сил оборони.
“Чим міцнішим буде захист повітря, тим більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, тим швидше наші люди повернуться додому. Вдячний усім партнерам за безцінну допомогу”, – подякував Олексій Резніков.
Зауважимо, що, крім того, сьогодні також прибули в Україну системи ППО Patriot
“Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot”, – зазначив очільник Міноборони.
Він також додав, що українські сили ППО опанували комплекси Patriot максимально швидко, а партнери України виконали свої зобов’язання.
- Частина бойових машин піхоти M2 Bradley, обіцяних ще в січні, прибула в Україну.
- 18 квітня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
- Велика Британія подарувала Збройним Силам України танкову роту із 14 Challenger 2. Раніше українські армійці пройшли курс підготовки на британських танках.