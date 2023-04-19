Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибув черговий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Про це він написав у Facebook.

“Системи Patriot формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі. Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам – підвищує можливості боротьби із крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували”, – зазначив очільник Міноборони.

Він також додав, що всі вище перелічені надходження вже у лавах Сил оборони.

“Чим міцнішим буде захист повітря, тим більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, тим швидше наші люди повернуться додому. Вдячний усім партнерам за безцінну допомогу”, – подякував Олексій Резніков.

Зауважимо, що, крім того, сьогодні також прибули в Україну системи ППО Patriot

“Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot”, – зазначив очільник Міноборони.

Він також додав, що українські сили ППО опанували комплекси Patriot максимально швидко, а партнери України виконали свої зобов’язання.