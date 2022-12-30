Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в “Пункти незламності”, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери”, – зазначив Денис Шмигаль.
А також наголосив, що зараз дуже важливо, щоб українці залишалися на зв’язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації.
Крім того, прем’єр-міністр України подякував польському народові, польському уряду та прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час, яка була надана. Він зауважив, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку Україна чекає до кінця січня.
Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що до України найближчими місяцями готують відправленнями ще понад 10 тисяч терміналів Starlink.
За словами віцепрем’єр-міністра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, договір підписано з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска щодо отримання додаткових антен Starlink.
“SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам”, — сказав він. Михайло Федоров особисто спілкувався з Ілоном Маском. Американський мільярдер підтвердив, що буде продовжувати підтримувати Україну.
Глава Мінцифри наголосив, що фінансові питання вирішено. Хоча контракту ще немає, але уряди деяких європейських країн вже готові розділити оплату за нього. Навесні Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування.
Федоров підкреслив, що альтернативи супутниковому зв’язку немає. Нові станції будуть використовувати для стабілізації з’єднання в критичних ситуаціях, зокрема блекауту.
- Наприкінці листопада уряд заявляв, що веде перемовини про можливість придбання нової великої партії тисяч систем Starlink для України, заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
- Міністр цифрової трансформації України заявив, що у “Пунктах незламності”, які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв’язку Starlink.