Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в “Пункти незламності”, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери”, – зазначив Денис Шмигаль.

А також наголосив, що зараз дуже важливо, щоб українці залишалися на зв’язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації.

Крім того, прем’єр-міністр України подякував польському народові, польському уряду та прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час, яка була надана. Він зауважив, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку Україна чекає до кінця січня.

Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що до України найближчими місяцями готують відправленнями ще понад 10 тисяч терміналів Starlink.

За словами віцепрем’єр-міністра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, договір підписано з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска щодо отримання додаткових антен Starlink.