З травня 2022 року із Польщі до України надійшло 80 вантажів гуманітарної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури, це близько 1,5 тисячі тонн обладнання.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, лише за останній тиждень надійшло 12 вантажів загальною вагою 174 тонни.

Серед наданого устаткування – генератори, трансформатори, ізолятори, залізобетонні опори, електричний кабель, а також системи аварійного живлення, роз’єднувачі та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.

Очільник Міненерго України Герман Галущенко зазначив, що Польща – не просто партнер, а один з найбільших друзів України, який з перших днів повномасштабної війни надавав всебічну підтримку.

За його словами, усі види матеріалів, які передали польські партнери, використовуються українськими енергетиками для якомога оперативнішого відновлення об’єктів, що постраждали від російських атак.

“Дуже важливою є робота логістичного хабу rescEU у Польщі, який акумулює гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її до України. Ми дякуємо Польщі за цю підтримку”, – подякував Герман Галущенко.

Зазначимо, що нещодавно в Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетичного сектору.

Серед наданого обладнання – силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори загальною вагою майже 136 тонн.

За даними Міненерго, устаткування розподілено для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та “Укрзалізниці”.