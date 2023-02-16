Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У межах гуманітарної допомоги Швеція надіслала 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи. Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери.
У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів, тому їх можна використовувати для відновлення транспортного сполучення на звільнених від російських військ територіях України.
Крім того, у відомстві зазначили, що завдяки цим переправам вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах.
У міністерстві нагадали, що з початку широкомасштабної війни РФ тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частину конструкцій вже встановлено, вони функціонують на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.
Загалом з 24 лютого 2022 року облаштовано 80 тимчасових переправ, ще три переправи зараз знаходяться на етапі облаштування.
- Франція подарувала Україні конструкції для трьох мостових переправ, які встановлять у Чернігівській області замість мостів, зруйнованих під час активних бойових дій.
- 11 січня в Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою від Норвезького управління державних доріг, відтак Україна отримала від Норвегії 10 мостів.