Україна отримала від уряду Швеції 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У межах гуманітарної допомоги Швеція надіслала 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи. Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери.

У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів, тому їх можна використовувати для відновлення транспортного сполучення на звільнених від російських військ територіях України.

Крім того, у відомстві зазначили, що завдяки цим переправам вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах.

У міністерстві нагадали, що з початку широкомасштабної війни РФ тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частину конструкцій вже встановлено, вони функціонують на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.

Загалом з 24 лютого 2022 року облаштовано 80 тимчасових переправ, ще три переправи зараз знаходяться на етапі облаштування.