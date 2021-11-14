Про це повідомляє пресслужба Посольства США в Україні на сторінці Facebook.
Це було четверте постачання Сполученими Штатами в межах додаткової безпекової допомоги у розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні.
Це крок пресслужба схарактеризувала як такий, що “демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України”.
Також там нагадали, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.
- Нагадаємо, що на початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.
- 8 листопада Україна отримала від США два американські патрульні катери класу Island.