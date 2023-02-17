Сьогодні, 17 лютого, до держбюджету України надійшла друга частина позики на суму 203 мільйони доларів від Світового банку, під гарантії Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зауважимо, що загальний обсяг позики під гарантії Сполученого Королівства становить 500 мільйонів доларів.

Кошти Україні надали на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великої Британії у межах угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

Строк погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом, а процентна ставка – 0,25 % річних.

Як пишуть у відомстві, кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.