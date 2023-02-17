Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зауважимо, що загальний обсяг позики під гарантії Сполученого Королівства становить 500 мільйонів доларів.
Кошти Україні надали на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великої Британії у межах угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.
Строк погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом, а процентна ставка – 0,25 % річних.
Як пишуть у відомстві, кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.
- Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України протягом 2022 року перерахувало більш як 190 мільйонів гривень тим, хто був чи досі перебуває у полоні.
- Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.