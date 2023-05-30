Джерело: Посольство України у Великій Британії.

Біля Палати лордів Великої Британії відбулася церемонія передачі автобуса, перетвореного на мобільний шпиталь для українських захисників.

Автобус був додатково посилений і модифікований, а більшість сидінь у ньому були замінені на лікарняні ліжка і необхідне медичне обладнання.

Ця ініціатива стала можливою завдяки зусиллям Свіндонського партнерства з гуманітарної допомоги (SHAP) – організації, яка об’єднує небайдужих людей британського, польського, литовського та українського походження.

“Навіть якщо цей автобус врятує лише одне життя (хоча він може врятувати набагато більше), це буде свідченням того, що усі наші зусилля – недаремні”, – зазначив голова SHAP Майк Боуден.

Своєю чергою, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко наголосив на нагальній потребі такого транспортного засобу для України: “Відстань між лінією фронту та лікарнею може бути для пораненого бійця не менш смертельною, ніж поле бою. Цей госпіталь – саме те, що нам потрібно для евакуації поранених та надання необхідної допомоги вже в дорозі”.