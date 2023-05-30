Зображення: facebook/Посольство України у Великій Британії

Джерело: Посольство України у Великій Британії.

Біля Палати лордів Великої Британії відбулася церемонія передачі автобуса, перетвореного на мобільний шпиталь для українських захисників.

Автобус був додатково посилений і модифікований, а більшість сидінь у ньому були замінені на лікарняні ліжка і необхідне медичне обладнання.

Ця ініціатива стала можливою завдяки зусиллям Свіндонського партнерства з гуманітарної допомоги (SHAP) – організації, яка об’єднує небайдужих людей британського, польського, литовського та українського походження.

Зображення: facebook/Посольство України у Великій Британії

“Навіть якщо цей автобус врятує лише одне життя (хоча він може врятувати набагато більше), це буде свідченням того, що усі наші зусилля – недаремні”, –  зазначив голова SHAP Майк Боуден.

Своєю чергою, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко наголосив на нагальній потребі такого транспортного засобу для України: “Відстань між лінією фронту та лікарнею може бути для пораненого бійця не менш смертельною, ніж поле бою. Цей госпіталь – саме те, що нам потрібно для евакуації поранених та надання необхідної допомоги вже в дорозі”.

Зображення: facebook/Посольство України у Великій Британії