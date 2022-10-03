Про це повідомляє Reuters.
П’ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків шкоди навколишньому середовищу, заявив Стрілець, демонструючи слайди депутатам Європейського Союзу на слуханнях у Європейському парламенті у Страсбурзі.
За підрахунками українського уряду, рахунок від забруднення повітря, спричиненого війною в Україні, наразі становить близько 25 мільярдів євро, а ще 11,4 мільярда євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунту.
Посилаючись на нову методологію, розроблену українським урядом для підрахунку збитків, Стрілець зазначив, що лише семимісячна війна спричинила 31 мільйон тонн викидів CO2, що приблизно відповідає кількості, яку щорічно виробляє Нова Зеландія.
За його словами, ще 79 мільйонів тонн парникових викидів може бути вироблено під час відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих росіянами.
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