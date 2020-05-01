Україна очікує отримати в 2020 році від Міжнародного валютного фонду два транші загальною сумою у 3,5 млрд доларів.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“З того, що нам відомо про переговори (з МВФ — ред.), мова йде про надання двох траншів у 2020 році. Це 1,75 та 1, 85 млрд доларів, тобто 3,5 млрд [доларів]. А загальна програма надається МВФ на 8 млрд [доларів]”, — сказав він.

За словами Гетманцева, програма МВФ дозволить країні не тільки отримати кошти, а й дати “сигнал” інвесторам.

“Але що таке програма з МВФ? Що таке кредит від МВФ? Це не просто дешеві гроші, під невеликі відсотки. Це потужний сигнал інвесторам, позичальникам, які будуть надавати гроші Україні на сприятливих умовах”, – додав він.

Нагадаємо, зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами глави НБУ Якова Смолія, на даний момент Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.

Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхнім ексвласникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч правок.