На цьому тижні Україна повинна отримати тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19, апарати штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Триває активна та безперервна робота, щоб вже на цьому тижні з Китаю, Південної Кореї та багатьох інших країн до нас прибули додаткові тест-системи ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести та апарати штучної вентиляції легенів. Наше завдання номер один — забезпечити українців всім необхідним”, — сказав Зеленський.

Також глава держави нагадав, що сьогодні вночі літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з ​​китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавирусної інфекції.