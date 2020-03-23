Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.
“Триває активна та безперервна робота, щоб вже на цьому тижні з Китаю, Південної Кореї та багатьох інших країн до нас прибули додаткові тест-системи ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести та апарати штучної вентиляції легенів. Наше завдання номер один — забезпечити українців всім необхідним”, — сказав Зеленський.
Також глава держави нагадав, що сьогодні вночі літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавирусної інфекції.
Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом поставлять тести для діагностики коронавірусу COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для більш 1 млн досліджень.
- 22 березня в МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість підтверджених випадків досягла 73.
- 23 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві лабораторно підтверджено ще 4 випадки COVID-19.