Голова Нафтогазової асоціації України Андрій Закревський вважає, що сьогодні держава повністю залежить від імпорту пального та стикається з логістичними труднощами.

Про це повідомляє CNN із посиланням на очільника Нафтогазової асоціації України Андрія Закревського.

За його словами, наразі Україна перебуває в стані “цінового шоку” щодо пального. Держава повністю залежить від імпорту після того, як окупанти знищили нафтопереробний завод у Кременчуці.

Закревський наголосив, що паливна логістика зараз зазнає тиску: на кордонах стоять черги, а якщо збільшити кількість бензовозів на 3 тисячі, то навантаження на логістичні маршрути зросте.

Очільник асоціації додав, що війна скоротила споживання пального в Україні на 30–40%. Однак усе ще не вистачає 4–5 млн тонн пального на рік. Також Закревський повідомив, що до війни 75% пального до України надходило з Білорусі.

“Зараз ми перебуваємо в стані цінового шоку. Щоби покращити ситуацію з дефіцитом палива, нам необхідно розгорнути мобільні нафтопереробні комплекси у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Потрібно збільшувати видобуток нафти”, — констатував Андрій Закревський.

Також від зазначив, що необхідно будувати трубопроводи із портів Балтійського моря, однак із цим виникає багато труднощів.