Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.
Повідомлення до Офісу прокурора МКС підписала генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
“В повідомленні міститься інформація стосовно широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином і безцільно… Культурні цінності, що перебувають у музеях АР Крим та м. Севастополь, а також культурна спадщина, розташована на цій території, є власністю держави Україна, національним багатством, невід’ємною складовою національного культурного надбання та охороняється як національним законодавством, так і міжнародним правом”, – зазначили у відомстві.
У спрямованому до суду Гааги документі наведені докази масштабного руйнування і привласнення наступних об’єктів культурної спадщини:
• стародавнє місто Херсонес Таврійський;
• історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї – Ханський палац, Чуфут-Кале;
• Кримська астрофізична обсерваторія;
• Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія;
• Церква Івана Предтечі у м. Керч.
У повідомленні до суду також наведено “численні випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен”.
Об’єкти культурної спадщини України було знищено і під час будівництва траси “Керч – Севастополь” та шляхопроводів у Севастополі.
Крім того, у документі детально описано форми скоєння злочинів з боку країни-агресора Росії та окупаційної “влади” Криму:
• незаконний обіг предметів культури;
• злочинна недбалість у процесі так званої “реставрації” об’єктів культури;
• проведення незаконних археологічних розкопок (наприклад, місць поховань та курганів), їх руйнування та пограбування;
• переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території Криму.
Україна спрямувала всі ці докази до Міжнародного кримінального суду, аби той долучив їх до свого розслідування.
Крім цього, Україною здійснюється розслідування у 23 кримінальних провадженнях за понад 100 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт, вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території Криму.
- У грудні 2019 року Міжнародний кримінальний суд ООН опублікував звіт про результати попередніх розслідувань, в тому числі щодо ситуації з порушенням прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.
- 3-го червня минулого року Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у суду юрисдикції щодо позову України.
- У вересні 2019 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав слухання у справі “Україна проти Росії” щодо звинуваченням російської сторони в порушенні Європейської конвенції з прав людини в окупованому Криму.