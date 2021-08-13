Офіс генерального прокурора відправив до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі інформаційне повідомлення, яке стосується воєнних злочинів Росії проти об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованому півострові Крим.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Повідомлення до Офісу прокурора МКС підписала генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

“В повідомленні міститься інформація стосовно широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином і безцільно… Культурні цінності, що перебувають у музеях АР Крим та м. Севастополь, а також культурна спадщина, розташована на цій території, є власністю держави Україна, національним багатством, невід’ємною складовою національного культурного надбання та охороняється як національним законодавством, так і міжнародним правом”, – зазначили у відомстві.

У спрямованому до суду Гааги документі наведені докази масштабного руйнування і привласнення наступних об’єктів культурної спадщини:

• стародавнє місто Херсонес Таврійський;

• історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї – Ханський палац, Чуфут-Кале;

• Кримська астрофізична обсерваторія;

• Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія;

• Церква Івана Предтечі у м. Керч.

У повідомленні до суду також наведено “численні випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен”.

Об’єкти культурної спадщини України було знищено і під час будівництва траси “Керч – Севастополь” та шляхопроводів у Севастополі.

Крім того, у документі детально описано форми скоєння злочинів з боку країни-агресора Росії та окупаційної “влади” Криму:

• незаконний обіг предметів культури;

• злочинна недбалість у процесі так званої “реставрації” об’єктів культури;

• проведення незаконних археологічних розкопок (наприклад, місць поховань та курганів), їх руйнування та пограбування;

• переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території Криму.

Україна спрямувала всі ці докази до Міжнародного кримінального суду, аби той долучив їх до свого розслідування.

Крім цього, Україною здійснюється розслідування у 23 кримінальних провадженнях за понад 100 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт, вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території Криму.