Україна направила матеріали про воєнні злочини Росії до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Серед них — Іловайська трагедія та бої за Донецький аеропорт.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

“Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора зібрали факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року”, – пише пресслужба.

Зазначається, що повідомлення підготовлене на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.

“Віроломні вбивства та поранення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України відбувались на тлі гуманітарних домовленостей. Під час забезпечення у районі Іловайська “зеленого коридору” для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по них, а також по автомобілю з символом “Червоного Хреста”, було здійснено інтенсивні обстріли. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти”, – йдеться у заяві.

У ОГП також нагадали, що під час оборони Донецького аеропорту так званий “міністр оборони ДНР” та ЗС країни-окупанта запросили режим “тиші” для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених, але потім це перемир’я використали для прихованого мінування позицій ЗСУ та віроломного підриву мін. Тоді загинуло 25 військовослужбовців, 22 – захоплено у полон, одного полоненого було вбито.

“Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє «вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства»”, – зазначили у прокуратурі.