У Генеральній прокуратурі України розповіли про передачу Іспанії "вора в законі".

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Уточнюється, що підозрюваному інкримінується “відмивання” більше 10 мільйонів євро, а також вчинення інших тяжких злочинів.

Також в прес-службі заявили, що процедура екстрадиції злочинця представникам правоохоронної системи Іспанії була успішно завершена.

“Важливо, що видана особа розшукується іспанськими партнерами з 2010 року і за їхніми даними мала статус “злодія в законі”, – сказано в повідомленні.

В той же час прес-служба поліції повідомляє, що злочинця звуть Батир Бухарський.

“З 2017 року Батир Бухарський знаходився в міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Королівства Іспанії. Разом з іншими учасниками організованої групи він організував схему по відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом і легалізованим шляхом отримання нерухомості. Відповідно законодавству Іспанії “вора у законі” очікує відповідальність у вигляді позбавлення волі на 17 років”, – сказано в повідомленні.

В поліції розповіли, що Бухарський був “коронований вором у законі” в Москві в 1998 році та мав прізвисько “Дід Хасан”.