Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Уточнюється, що підозрюваному інкримінується “відмивання” більше 10 мільйонів євро, а також вчинення інших тяжких злочинів.
Також в прес-службі заявили, що процедура екстрадиції злочинця представникам правоохоронної системи Іспанії була успішно завершена.
“Важливо, що видана особа розшукується іспанськими партнерами з 2010 року і за їхніми даними мала статус “злодія в законі”, – сказано в повідомленні.
В той же час прес-служба поліції повідомляє, що злочинця звуть Батир Бухарський.
“З 2017 року Батир Бухарський знаходився в міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Королівства Іспанії. Разом з іншими учасниками організованої групи він організував схему по відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом і легалізованим шляхом отримання нерухомості. Відповідно законодавству Іспанії “вора у законі” очікує відповідальність у вигляді позбавлення волі на 17 років”, – сказано в повідомленні.
В поліції розповіли, що Бухарський був “коронований вором у законі” в Москві в 1998 році та мав прізвисько “Дід Хасан”.
- Мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана Лоері на прізвисько “Коротун” (El Chapo), якого називають найвідомішим злочинцем сучасності, визнали винним за всіма 10 звинуваченнями на його адресу.