Україна передала Росії усіх важкопоранених армійців, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон з початку широкомасштабного вторгнення.

Про це інформує ​Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених загарбників російській стороні.

У Координаційному штабі пояснили, що у цьому випадку мовиться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, важкопоранені полонені не підлягають обміну, а мають бути репатрійовані без жодних умов. Україна дотримується міжнародного права та Женевських конвенцій, демонструючи всьому світові, що ми – цивілізована держава, на відміну від держави-агресорки.

Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

У штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що всі ці категорії громадян, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мали б бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.

Попри це, Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком із рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.

“Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України”, – йдеться у повідомленні.