Про це розповів заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
“По Іловайську найближчим часом передамо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів про вчинення російськими військовими воєнних злочинів. Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно “зеленого коридору” для відходу українських сил під Іловайськом”, – сказав Мамедов.
Він зазначив, що в попередньому повідомленні до офісу прокурора МКС йшлося про позасудові страти українських військовослужбовців в ході боїв за Іловайськ та Дебальцеве.
“Також у ньому висвітлювалася практика ведення Росією бойових дій “чужими руками”, тобто залучення нею до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань”, – додав Мамедов.
- Офіс генпрокурора України назвав єдиний фактор, який призвів до загибелі понад 300 українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року. Прокуратура вважає, що Іловайська трагедія сталася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.