У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на "зимовий час". Стрілки годинників переведуть на годину назад.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

В Україні стрілки годинників переводять на одну годину назад щорічно, в останню неділю жовтня о 4:00, згідно з постановою Кабінету міністрів України №509 від 13 травня 1996 року.

Це відбувається з метою економії енергії. Передбачалося, що восени 2012 року Україна в останній раз переведе час і залишиться у другому часовому поясі. Але Уряд це питання так і не розглядав, тому українці продовжують переводити годинник двічі на рік.