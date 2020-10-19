Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
В Україні стрілки годинників переводять на одну годину назад щорічно, в останню неділю жовтня о 4:00, згідно з постановою Кабінету міністрів України №509 від 13 травня 1996 року.
Це відбувається з метою економії енергії. Передбачалося, що восени 2012 року Україна в останній раз переведе час і залишиться у другому часовому поясі. Але Уряд це питання так і не розглядав, тому українці продовжують переводити годинник двічі на рік.
- Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким передбачається закріплення на території нашої країни єдиного київського часу і відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.