Сьогодні, 16 листопада, українська футбольна збірна на виїзді переграла Боснію і Герцеговину.

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У вівторок, 16 листопада, на стадіоні “Біліно Полє” у Зениці (Боснія і Герцоговина) відбувся матч між збірними України та Боснії і Герцеговини.

Перший тайм завершився з рахунком 0:0.

У команд не було багато моментів. Наприкінці тайму боснійці мали змогу забити м’яч, але на заваді став український голкіпер Георгій Бущан, який здійснив фантастичний сейв.

У збірної України можна пригадати дальні постріли Руслана Малиновського та Андрія Ярмоленка, однак вони не призвели до взяття воріт.

Другий тайм розпочався не надто жваво – обидві команди доволі повільно пересували м’яч по полю.

На 59 хвилині Олександр Зінченко розстріляв порожні ворота з передачі Віктора Циганкова та відкрив рахунок.

За 20 хвилин Артем Довбик вийшов віч-на-віч та подвоїв перевагу, встановивши остаточний рахунок.

У паралельному матчі збірна Фінляндії у Гельсінкі програла французам та поступилася Україні місцем у плей-оф раунді відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022.

Боснія і Герцеговина – Україна – 0:2

Відбір до ЧС-2022. Група D. 10-ий тур

Зениця (Боснія і Герцоговина), стадіон “Біліно Полє”.

Арбітр — Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Голи: Зінченко 59, Довбик 79

Склади команд:

Боснія і Герцеговина: Васіл – Сушіч, Ковачевіч, Гаджикадуніч, Ахмедходжіч – Гояк (Цімірот, 64), Хаджиахметовіч (Наліч, 71), Прчіч (Круніч, 64) – Менало (Превляк, 71), Деміровіч (Кодро, 80), Стевановіч.

Україна: Бущан – Соболь (Шапаренко, 64), Матвієнко, Забарний, Тимчик – Степаненко, Зінченко, Малиновський (Сидорчук, 81) – Циганков (Зубков, 75), Яремчук (Довбик, 75), Ярмоленко (Караваєв, 81).

Попередження: Деміровіч, 66 – Забарний, 66.

Збірна України вийшла до раунду плей-оф, матчі якого відбудуться навесні 2022 року. Він пройде за системою півфіналів та фіналу, переможці якого вийдуть на ЧС-2022. Жеребкування відбудеться пізніше.

До цього раунду вийшло 12 команд, з яких на чемпіонат світу у Катарі вийдуть лише три збірних.