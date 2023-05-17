Велике питання, яке загнало російських командирів у глухий кут - що раптом зробило українську протиповітряну оборону такою непробивною?

Джерело: CNN.

Лише цього місяця Росія вісім разів завдавала ракетних ударів по Києву. Остання атака – вночі 16 травня, під час якої було знищено низку ракет та безпілотників. Однак у Києві заявляють, що всі ворожі цілі, які окупанти випустили на столицю, буди збиті та не завдали руйнувань.

Донедавна більшість аналітиків і навіть посадовці з питань оборони США просто сумнівалися, що протиповітряна оборона України зможе відбити тривалий напад Росії.

Лише минулого місяця в урядових документах США, що просочилися у соцмережі, було докладно описано про недостатню кількість в України ракет середньої дальності радянських часів.

Ці оцінки відбулися після ракетної атаки 9 березня, під час якого Росія випустила 84 ракети по великих містах України. Тоді навіть Київ визнав, що шістьом балістичним ракетам “Кинджал” вдалося уникнути його ППО.

Що змінилося лише за кілька тижнів?

Очевидною відповіддю, принаймні в Київській області, є розміщення американських систем протиповітряної оборони Patriot, які прибули в Україну минулого місяця.

США та Німеччина поставили Україні по одній батареї Patriot.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ракети-перехоплювачі Patriot можуть вражати літаки великої та середньої висоти, крилаті ракети та деякі балістичні ракети.

Оборони Patriot настільки потужні, що Росія пообіцяла їх ліквідувати. Дійсно, деякі експерти вважають, що хвиля атак цього місяця була розроблена спеціально для того, щоб знищити ППО кількістю.

А остання атака на Київ, ймовірно, пошкодили, але не знищили одну з українських систем Patriot, повідомив американський посадовець CNN.

Але українське небо захищають не лише Patriot.

Київ отримав більше ракет ППО малої та середньої дальності від інших країн НАТО, повідомляє CSIS.

До них належать деякі з найдосконаліших доступних систем, як-от німецькі батареї IRIS-T, і менш досконалі, як-от протиракетна система Hawk, попередниця Patriot.

“Українські лідери заявили, що система IRIS-T досягла успіху в 90% бойових дій”, — написав у звіті цього місяця Ієн Вільямс з проєкту протиракетної оборони CSIS.

Крім того, є зброя, якою Україна вже володіла до початку війни, в основному системи радянських часів, які включають С-300 і зенітні ракети середньої дальності “Бук М1”. У звіті CSIS мовиться, що ці системи успішно вражають російські крилаті ракети приблизно на 80%.

Але згідно з витоком американських документів і звіту CSIS, у Києва швидко закінчуються боєприпаси для систем радянської епохи.

“Оскільки залишилася обмежена кількість ракет, українцям потрібно буде утримувати їх проти найпріоритетніших цілей – російських літаків або ракет, спрямованих на найбільш чутливі цілі”, – йдеться у звіті CSIS.

Вночі 16 травня Росія обстріляла Україну з кількох напрямків: балістичними ракетами “Кинджал” – з винищувачів, крилатими ракетами “Калібр” – з Чорного моря, а ракетами “Іскандер” – з суші, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Атака була з півночі, півдня та сходу.

Деякі аналітики вважають, що за нинішніх темпів використання боєприпасів – з обох сторін – війна може звестися до того, хто першим залишиться без боєприпасів у повітряній війні.

“Високий обсяг діяльності протиповітряної оборони, безсумнівно, напружив спроможність української протиповітряної оборони, і російська тактика, схоже, спрямована саме на виснаження оборонного потенціалу України”, — написав Вільямс з CSIS.

Але він також зазначив, що залишки деяких російських ракет, які влучили в Україну, очевидно, свідчать про те, що вони були новим інвентарем. Це можу означати, що запаси Росії вичерпані.

Також існують серйозні сумніви щодо здатності РФ виробляти нову зброю в великих обсягах, адже західні санкції перешкоджають її доступу до критично важливих частин.

Західні прихильники України, з іншого боку, схоже, мають намір продовжувати надавати Києву озброєння.

9 травня міністерство оборони США оголосило про виділення 1,2 мільярда доларів США на зміцнення протиповітряної оборони та артилерії України.

Згідно з повідомленням Пентагону, допомога США включатиме “додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України”.

“Пакет також містить боєприпаси для збиття безпілотних літальних систем, комерційні послуги супутникових зображень і підтримку для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки”, — йдеться в повідомленні.

15 травня Велика Британія підтвердила, що надішле Україні сотні ракет ППО.

Вільямс сказав, що підтримка Заходу буде мати вирішальне значення в наступні тижні та місяці, тому що Росія має достатні запаси низькотехнологічних гравітаційних бомб, якими вона атакує з літаків.

Якщо російська авіація може діяти над Україною, вона може завдати великої шкоди.

“Якщо Росії вдасться виснажити протиповітряну оборону України та отримати перевагу в повітрі, війна стане значно складнішою для України. Наскільки це можливо, поповнення ракет-перехоплювачів і відповідного обладнання протиповітряної оборони має залишатися високим пріоритетом для пакетів військової допомоги Заходу в осяжному майбутньому”, — написав Вільямс.

Деякі аналітики вважають, що за нинішніх темпів використання боєприпасів – з обох сторін – війна може звестися до того, хто першим залишиться без боєприпасів у повітряній війні.

“Високий обсяг діяльності протиповітряної оборони, безсумнівно, напружив спроможність української протиповітряної оборони, і російська тактика, схоже, спрямована саме на виснаження оборонного потенціалу України”, — написав Вільямс з CSIS.

Але він також зазначив, що залишки деяких російських ракет, які влучили в Україну, очевидно, свідчать про те, що вони були новим інвентарем. Це можу означати, що запаси Росії вичерпані.

Також існують серйозні сумніви щодо здатності РФ виробляти нову зброю в великих обсягах, адже західні санкції перешкоджають її доступу до критично важливих частин.

Західні прихильники України, з іншого боку, схоже, мають намір продовжувати надавати Києву озброєння.

9 травня міністерство оборони США оголосило про виділення 1,2 мільярда доларів США на зміцнення протиповітряної оборони та артилерії України.

Згідно з повідомленням Пентагону, допомога США включатиме “додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України”.

“Пакет також містить боєприпаси для збиття безпілотних літальних систем, комерційні послуги супутникових зображень і підтримку для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки”, — йдеться в повідомленні.

15 травня Велика Британія підтвердила, що надішле Україні сотні ракет ППО.

Вільямс сказав, що підтримка Заходу буде мати вирішальне значення в наступні тижні та місяці, тому що Росія має достатні запаси низькотехнологічних гравітаційних бомб, якими вона атакує з літаків.

Якщо російська авіація може діяти над Україною, вона може завдати великої шкоди.

“Якщо Росії вдасться виснажити протиповітряну оборону України та отримати перевагу в повітрі, війна стане значно складнішою для України. Наскільки це можливо, поповнення ракет-перехоплювачів і відповідного обладнання протиповітряної оборони має залишатися високим пріоритетом для пакетів військової допомоги Заходу в осяжному майбутньому”, — написав Вільямс.