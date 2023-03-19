Про це повідомили #Букви.

Зміна часу передбачена постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

На літній час переведуть годинники о третій годині ночі за київським часом.

В Україні зміна часу відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.

Зазначимо, що у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників. Утім депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. 3 березня 2021 року нардепи ухвалили в першому читанні законопроєкт “Про обчислення часу в Україні”. Вже 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів. Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.