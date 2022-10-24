Україна перейде на зимовий час 30 жовтня, о 04:00 годині за київським часом. В останню неділю жовтня скасовується дія літнього часу.

Про це повідомили #Букви.

У ніч на 30 жовтня годинну стрілку переводять на одну годину назад. Таке затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Уряд вирішив запровадити в Україні порядок обчислення часу, що діє у країнах Європи, з 1996 року. У такий спосіб час другого часового поясу щорічно переводиться: