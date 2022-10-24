Про це повідомили #Букви.
У ніч на 30 жовтня годинну стрілку переводять на одну годину назад. Таке затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.
Уряд вирішив запровадити в Україні порядок обчислення часу, що діє у країнах Європи, з 1996 року. У такий спосіб час другого часового поясу щорічно переводиться:
- в останню неділю березня – о 03:00 годині – на 1 годину вперед (літній час);
- в останню неділю жовтня – о 04:00 годині – на 1 годину назад (зимовий час).
Торік у березні Верховна Рада розглядала питання про скасування переведення годинників. Проте законопроєкт відправили на повторне друге читання і не ухвалили остаточно.
- Мільярдер Ілон Маск заявив, що Starlink буде й надалі працювати в Україні. Він запевнив у безперервності роботи супутникової мережі, попри нещодавні конфлікти.