У ніч на неділю, 29 березня, Україна перейде на літній час.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту технічного регулювання та метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

“Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №509 “Про порядок обчислення часу на території України” на території України від 29 березня 2020 року о третій годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед” – сказано у повідомленні.

У 2011 році Верховна Рада України намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але ця постанова була скасована.

Варто зазначити, що понад 70 країн і територій переводять час: США, Канада, Мексика, всі країни Європи (крім Ісландії, Росії та Білорусі), Куба, Іран, Сирія, Йорданія, Ліван, Ізраїль, Палестина, більшість штатів в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Бразилія, Парагвай.

Водночас від переходу на літній час відмовилися Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Південна Корея, Тайвань.