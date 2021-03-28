У ніч з 27 на 28 березня, Україна перейшла на літній час.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, о 03:00 стрілки годинника були переведені на годину вперед.

Як відомо, переведення годинників (перехід на “літній” чи “зимовий” час) відбувається в нашій країні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Щороку в останню неділю березня о 03:00 годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня – о 04:00 – на 1 годину назад.

Як Україна пробувала скасувати “літній” час

Варто зазначити, що Україна зробила крок до скасування переходу на “літній” час.

Так, перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту законопроєкт, який передбачає скасування переведення стрілок годинників.

Згідно із документом, єдиним для всієї території України та всіх сезонів пропонується встановити київський час, тобто Всесвітній координований час на Гринвіцькому меридіані плюс дві години (UTC+2). Це наш так званий “зимовий” час, який відповідає географічному часовому поясу.

Проєкт закону “покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки на тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора – Російської Федерації”. Крім того, він “спрямований на захист здоров’я” українців, які щороку змушені адаптуватися до “літнього” та “зимового” часу.

Законопроєкт нардепи підтримали в першому читанні, проте для остаточного його ухвалення не вистачило голосів (документ відправили на повторне друге читання).

Якщо документ все ж ухвалять, то в Україні більше не буде переходу на “літній” час, а постійно залишатиметься нинішній “зимовий” час (UTC+2 за міжнародною шкалою).