У ніч проти неділі 31 жовтня українці перевели годинники на одну годину назад, тобто перейшли на зимовий час.

Про це повідомляють #Букви.

Перехід на зимовий та літній час відбувається згідно з постановою Кабінету Міністрів “Про порядок обчислення часу на території України” №509 від 13 травня 1996 року. Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня.

31 жовтня о 04:00 українці перевели стрілки годинників на годину назад.

У 1916 році під час Першої Світової війни на “літній” час перейшли Німеччина та Австро-Угорщина. Невдовзі Велика Британія, Франція та інші європейські країни.

У післявоєнний період у країнах настали часи економічного зростання, і про заощадження шляхом переведення годинників не згадували. Проте у 1973 році на континенті настала економічна криза через стрибок цін на нафту, і про цю ідею знову згадали.

Уніфікований перехід на “літній” час у країнах Євросоюзу був запроваджений у 1996 році. У тому ж році це запровадили і в Україні.

У березні 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який скасовує перехід на літній та зимовий час, проте після голосування документ відправили на доопрацювання.