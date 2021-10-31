Про це повідомляють #Букви.
Перехід на зимовий та літній час відбувається згідно з постановою Кабінету Міністрів “Про порядок обчислення часу на території України” №509 від 13 травня 1996 року. Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня.
31 жовтня о 04:00 українці перевели стрілки годинників на годину назад.
У 1916 році під час Першої Світової війни на “літній” час перейшли Німеччина та Австро-Угорщина. Невдовзі Велика Британія, Франція та інші європейські країни.
У післявоєнний період у країнах настали часи економічного зростання, і про заощадження шляхом переведення годинників не згадували. Проте у 1973 році на континенті настала економічна криза через стрибок цін на нафту, і про цю ідею знову згадали.
Уніфікований перехід на “літній” час у країнах Євросоюзу був запроваджений у 1996 році. У тому ж році це запровадили і в Україні.
У березні 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який скасовує перехід на літній та зимовий час, проте після голосування документ відправили на доопрацювання.
- 26 березня 2019 року Європейський парламент підтримав пропозицію про припинення обов’язкового переведення годинників і переходу на літній і зимовий час в країнах Європейського союзу. З 2021 року кожна держава в ЄС зможе обирати: або зберегти чинну систему, або відмовитися від переведення годинників.
- У Міністерстві розвитку економіки заявляли, що в Україні можуть відмовитися від сезонного переведення годинників для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Однак спочатку відповідне рішення повинні ухвалити в ЄС.