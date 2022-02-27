Про це він повідомив у Twitter.
“ВПС України збили крилату ракету, запущену бомбардувальником Ту-22 з території Білорусі по столиці України, Києву. Це черговий військовий злочин проти України та її народу”, – наголосив речник МЗС.
Minutes ago, Ukrainian Air Force shot down a cruise missile launched at the capital of Ukraine, Kyiv, by a TU-22 bomber from the territory of Belarus. This is another war crime committed against Ukraine and its people. #StopRussianAggression
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 27, 2022
Білорусь зіграла значну роль у вторгненні Росії в Україну. Російські війська вдерлися через білоруський кордон за підтримки білоруського уряду.
Адміністрація президента США Джо Байдена наклала санкції на дев’ять білоруських оборонних фірм за підтримку вторгнення.
- Нагадаємо, станом на 04:40, бої за Харків тривали. Окупант підступно атакував житлові квартали, ворожий артилерійський боєприпас влучив у 9-поверхівку.
- Цієї ночі російські снаряди влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів.
- У ніч з 26 по 27 лютого окупанти спричиняють техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза. Невідомо, які об’єкти стануть їх цілями наступного разу. Щоб знати, що робити у випадку аварії на хімічних об’єктах, Держспецзв’язку розробили детальну інструкцію для громадян.