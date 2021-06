Про це повідомляють #Букви.

29 червня на стадіоні “Хемпден Парк” у шотландському Глазго за вихід у чвертьфінал Євро-2020 боролися збірні Швеції та України.

Стартові склади:

Швеція — Ольсен, Лустіг, Лінделеф, Аугустінссон, Ларссон, Екдаль, Форсберг, Ісак, Ульссон, Кулусевські, Даніельсон. Головний тренер — Ян Андерссон.

Україна — Георгій Бущан, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук. Головний тренер — Андрій Шевченко.

Арбітр — Даніеле Орсато (Італія).

Українці відкрили рахунок на 27-й хвилині матчу, коли Олександр Зінченко забив перший гол у ворота супротивника після результативного пасу Андрія Ярмоленка.

На 43-й хвилині Еміль Форсберг зрівняв рахунок завдяки рикошету.

Другий тайм так і завершився нічиєю. Було оголошено два додаткові екстратайми по 15 хвилин.

На 120+1-й хвилині Олександр Зінченко подав із лівого флангу, а Артем Довбик головою пробив у ворота шведів вирішальний гол – 2:1 на користь України.

Zinchenko with a beautiful assist to Dovbyk to win it for Ukraine. pic.twitter.com/JQSis4zoWZ

— Prime. (@TrashTalkMVP) June 29, 2021