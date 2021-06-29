Про це повідомляють #Букви.
29 червня на стадіоні “Хемпден Парк” у шотландському Глазго за вихід у чвертьфінал Євро-2020 боролися збірні Швеції та України.
Стартові склади:
Швеція — Ольсен, Лустіг, Лінделеф, Аугустінссон, Ларссон, Екдаль, Форсберг, Ісак, Ульссон, Кулусевські, Даніельсон. Головний тренер — Ян Андерссон.
Україна — Георгій Бущан, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук. Головний тренер — Андрій Шевченко.
Арбітр — Даніеле Орсато (Італія).
Швеція — Україна 1:2
Українці відкрили рахунок на 27-й хвилині матчу, коли Олександр Зінченко забив перший гол у ворота супротивника після результативного пасу Андрія Ярмоленка.
На 43-й хвилині Еміль Форсберг зрівняв рахунок завдяки рикошету.
Другий тайм так і завершився нічиєю. Було оголошено два додаткові екстратайми по 15 хвилин.
На 120+1-й хвилині Олександр Зінченко подав із лівого флангу, а Артем Довбик головою пробив у ворота шведів вирішальний гол – 2:1 на користь України.
Zinchenko with a beautiful assist to Dovbyk to win it for Ukraine. pic.twitter.com/JQSis4zoWZ
— Prime. (@TrashTalkMVP) June 29, 2021
У першому екстратаймі Маркус Даніельсон отримав червону картку за грубу гру проти Артема Бєсєдіна. Цей фрагмент можна побачити на відео.
- Україна як переможець протистояння зустрінеться у чвертьфіналі з командою Англії, яка сьогодні обіграла Німеччину.