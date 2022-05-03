Про це повідомляє телеканал “Рада”.
Джонсон висловив свою підтримку та розповів про новий пакет військової допомоги, який містить ракети, радари контрбатарейної боротьби тощо.
Нагадаємо, що найближчими тижнями Велика Британія передасть Україні понад десяток нових автомобілів Toyota Landcruiser для захисту цивільних чиновників у східних регіонах України та евакуації мирного населення з прифронтових районів.
Також вперше з початку війни виступив перед Верховною Радою Президент України Володимир Зеленський, який відповів на промову Джонсона.
Водночас прем’єр-міністр запевнив, що “Україна переможе!”.
- Зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Велика Британія допоможе Україні у зруйнуванні планів Президента РФ Володимира Путіна.
- Раніше повідомлялось, що уряд Великої Британії направить групу експертів для збору доказів воєнних злочинів, які коїли російські військові на території України.
- Варто зазначити, що міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала надати Україні військові літаки. Зокрема вона виступила за посилену довгострокову підтримку.