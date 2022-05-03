Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді, заявивши, що Україна обов'язково переможе у російсько-українській війні.

Про це повідомляє телеканал “Рада”.

Джонсон висловив свою підтримку та розповів про новий пакет військової допомоги, який містить ракети, радари контрбатарейної боротьби тощо.

Нагадаємо, що найближчими тижнями Велика Британія передасть Україні понад десяток нових автомобілів Toyota Landcruiser для захисту цивільних чиновників у східних регіонах України та евакуації мирного населення з прифронтових районів.

Також вперше з початку війни виступив перед Верховною Радою Президент України Володимир Зеленський, який відповів на промову Джонсона.

Водночас прем’єр-міністр запевнив, що “Україна переможе!”.