Про це повідомляє американське видання CNN.

Таку думку висловив глава Міністерства оборони США (Пентагону) Ллойд Остін. Він впевнений, що для перемоги Україна необхідна правильна допомога від партнерів та союзників.

“З точки зору їх здатності перемагати, тобто перший крок до перемоги, це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони (українці — ред.) вірять, що можуть перемогти. Ми віримо, що ми та вони можемо перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах”, – додав Остін.

З початку вторгнення держсекретар США Ентоні Блінкен та Остін здійснили візит до Києва. Вчора американські представники зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими офіційними особами.