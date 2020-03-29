Про че повідомляють #Букви.

Порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад

Варто зазначити, що понад 70 країн і територій переводять час: США, Канада, Мексика, всі країни Європи (крім Ісландії, Росії та Білорусі), Куба, Іран, Сирія, Йорданія, Ліван, Ізраїль, Палестина, більшість штатів в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Бразилія, Парагвай.

Водночас від переходу на літній час відмовилися Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Південна Корея, Тайвань.