Про це інформують #Букви.
Сьогодні близько з 4 ранку по всій країні – повітряна тривога. Згідно з повідомленнями, Росія атакує Україну ракетами х-101/555. Вибухи лунали по різних областях: на Полтавщині, Миколаївщині, Київщині, Черкащині тощо. Зокрема, згідно з повідомленням КМВА, на Київщині близько 04:50 спрацювало ППО.
Близько 5 ранку, згідно з повідомленнями очевидців, в Умані (Черкаська область) пролунав вибух. Джерела #Букв повідомляють про влучання в житлову багатоповерхівку. Інформацію підтвердила прессекретарка обласного управління поліції. Вона також повідомила, що на місці працюють служби ДСНС, поліція та медики.
Мережею шириться фото, ймовірно зроблене на місці трагедії, одне з відео розмістила сама Зоя Вовк:
- Протягом 26 квітня російські війська здійснили 65 обстрілів Херсонської області. Там ворог убив одну людину та поранив трьох.