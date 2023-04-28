У ніч на 28 квітня Росія вчергове вдалася до акту тероризму проти мирного населення, здійснивши ракетний обстріл мирного населення. Станом на 05:30 атаки тривають.

Про це інформують #Букви.

Сьогодні близько з 4 ранку по всій країні – повітряна тривога. Згідно з повідомленнями, Росія атакує Україну ракетами х-101/555. Вибухи лунали по різних областях: на Полтавщині, Миколаївщині, Київщині, Черкащині тощо. Зокрема, згідно з повідомленням КМВА, на Київщині близько 04:50 спрацювало ППО.

Близько 5 ранку, згідно з повідомленнями очевидців, в Умані (Черкаська область) пролунав вибух. Джерела #Букв повідомляють про влучання в житлову багатоповерхівку. Інформацію підтвердила прессекретарка обласного управління поліції. Вона також повідомила, що на місці працюють служби ДСНС, поліція та медики.

Мережею шириться фото, ймовірно зроблене на місці трагедії, одне з відео розмістила сама Зоя Вовк: