Україна передала російській стороні список з 11 осіб для взаємного обміну до кінця року.

Про це заявив глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю “Громадському”.

“Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін – це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо”, – сказав він.

Кравчук додав, що українська сторона не знає, скільки людей на окупованих територіях страждають від різних форм тиску.

“Ми не знаємо, скільки людей на тих територіях страждають від різних форм тиску. Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема “всіх на всіх” почала реально втілюватися в життя. Перше – це обміняти тих людей, списки яких підготовлені. А далі діяти за принципом “всіх на всіх” і домагатися, щоб це сталося найближчим часом”, – зазначив він.