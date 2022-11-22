Черговий пакет санкцій, котрі планують застосувати до осіб з-поміж військового керівництва РФ, підприємств військово-промислового комплексу та пов’язаних з постачанням російському ВПК компаній і фізичних осіб, рекомендовано на розгляд РНБО України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Запропоновані санкції проти 3 тисяч осіб військово-промислового комплексу РФ набудуть чинності після розгляду та ухвалення Радою національної безпеки та оборони та введення в дію рішення РНБО президентом України Володимиром Зеленським.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, військово-промисловий комплекс, надто ж у закритій Росії – дуже непростий кейс для вивчення.

“Сьогодні ми маємо пакет із понад 3 000 фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва держави-терориста. А фактично – понад 3000 осіб, безпосередньо причетних до вбивств українців. І робота не припиняється – триває підготовка ще одного пакету щодо російського ВПК”, – зауважила Юлія Свириденко.

Зазначимо, що 19 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб – громадян Росії, Білорусі та України. Відтак, президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їх оточення.

Зокрема, у списку фігурують Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук. Іншим указом Володимир Зеленський запровадив санкції проти 2251 фізособи та 1374 юросіб. Крім того, у списку – діти та родичі Володимира Путіна та Сергія Лаврова, відомий як “гаманець Путіна” бізнесмен Сергій Ролдугін, засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин та його син.

Попередньо пропозиції щодо санкцій розглянула та рекомендувала до подачі на розгляд РНБО Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики.

Також МРГ розглянула та рекомендувала до подачі на розгляд РНБО пакет санкцій проти 1000 осіб – представників влади держави-агресора, військового керівництва РФ, керівників російських банків.

Зауважимо, що нещодавно низка країн ЄС запропонували ухвалити дев’ятий пакет санкцій одночасно з обмеженням ціни на нафту. За таку пропозицію виступили Польща, Латвія, Литва та Естонія.

Країни намагаються підштовхнути до такого рішення членів ЄС та Європейську комісію. Інші представники країн Євросоюзу побоюються пов’язувати два обмеження. На їхню думку, новий пакет санкцій ще не готовий, а поєднання ускладнить ситуацію.

Politico з посиланням на двох посадовців додало, на чому зосереджено новий пакет санкцій. Обмеження будуть індивідуальними – проти російських чиновників, пропагандистів, керівників та інших осіб, які підтримують режим диктатора Володимира Путіна.