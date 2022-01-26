Про це свідчать дані американського рейтингу військової потужності Global Firepower Index 2022.
За підрахунками дослідників, станом на 2022 рік Україна поліпшила свій “індекс сили” з 0,4396, до 0,3266 (ідеальним вважається показник у 0,0000), обігнавши у такий спосіб збройні сили Канади, Польщі та Швеції.
Серед 35 країн Європи Україна посіла 6 місце, поступившись Франції, Великій Британії, Італії, Німеччині, Чехії та Іспанії. А світовими лідерами у рейтингу найсильніших армій залишаються США, Росія та Китай.
Зауважимо, що Global Firepower Index функціонує з 2006 року та враховує близько 50 чинників, зокрема чисельність збройних сил, рівень технічної оснащеності, фінансування, використання сучасних технологій та логістичні можливості. Єдине, ядерні можливості країн залишаються поза увагою.
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