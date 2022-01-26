Збройні сили України протягом року піднялися на 3 пункти у рейтингу найсильніших армій світу та посіли 22 місце зі 140.

Про це свідчать дані американського рейтингу військової потужності Global Firepower Index 2022.

За підрахунками дослідників, станом на 2022 рік Україна поліпшила свій “індекс сили” з 0,4396, до 0,3266 (ідеальним вважається показник у 0,0000), обігнавши у такий спосіб збройні сили Канади, Польщі та Швеції.

Серед 35 країн Європи Україна посіла 6 місце, поступившись Франції, Великій Британії, Італії, Німеччині, Чехії та Іспанії. А світовими лідерами у рейтингу найсильніших армій залишаються США, Росія та Китай.

Зауважимо, що Global Firepower Index функціонує з 2006 року та враховує близько 50 чинників, зокрема чисельність збройних сил, рівень технічної оснащеності, фінансування, використання сучасних технологій та логістичні можливості. Єдине, ядерні можливості країн залишаються поза увагою.