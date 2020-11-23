У поточному році Україна піднялася на 126 місце за якістю доріг у рейтингу від британського аналітичного центру Legatum Institute.

Про це повідомили у пресслужбі “Укравтодору“.

У щорічному рейтингу The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання), який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо, Україна цьогоріч здобула +20 позицій у загальному рейтингу “якості доріг”. Тепер країна посідає 126 місце.

“Це означає, що міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни у напрямі розбудови дорожньої інфраструктури”, — вважають у відомстві.

У зв’язку зі зростанням за цим критерієм Україна також посилила позиції у рейтингу “Транспорт”, посівши 73 місце, та рейтингу “Доступ до ринку та інфраструктура”, посівши 77 місце.

Нагадаємо, за загальними показниками Україна посіла у рейтингу 92 місце. Серед країн Східної Європи показники України є найгіршими. Але це на 4 позиції краще, ніж торік, та 19 позицій у порівнянні з 2018 роком.