Рейтинг опублікований на сайті компанії.

У рейтингу компанії Henley & Partners паспорти різних країн розташовані відповідно до рівня свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс аналізує візові правила понад 200 країн і територій і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в’їзду.

Українці на сьогодні без візи (або отримавши її після приїзду) можуть відвідати 129 країн, тож Україна посідає 41 місце у рейтингу разом з Нікарагуа та Венесуелою.

Лідером в рейтингу стала Японія, чиї громадяни можуть відвідувати без візи 191 країну. На другому місці міститься Сінгапур (190), а на третьому – Південна Корея і Німеччина (по 189 країн).

Замикають рейтинг Сирія (29 країн), Ірак (28) та Афганістан (26).

За підсумками 2019 року Україна посіла 43 місце в рейтингу, втративши дві позиції.