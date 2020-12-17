Україна в особі віцепрем'єра Олексія Резнікова та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали угоду стосовно кредиту в розмірі 100 млн доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

У четвер, 17 грудня 2020 року, було підписано угоду про позику між Україною та МБРР у розмірі 100 млн доларів. Підписали угоду віцепрем’єр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Бахер Ель-Хіфнаві.

“Кредит надається на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років — пільгові. Найближчим часом буде підписано угоду між Мінфіном і Мінреінтеграції щодо використання цих коштів”, — йдеться в повідомленні.

Ці гроші мають піти на реалізацію проєкту “Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження” спрямованого на розвиток Донецької та Луганської областей. Йдеться про капремонт 183 км автомобільних доріг на Луганщині та боротьбу з наслідками збройної агресії РФ для сільськогосподарської галузі на території Луганської області, підконтрольній Україні.