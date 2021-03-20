Україна підписала контракти із шістьма виробниками COVID-вакцини, – Шмигаль

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини проти коронавірусу COVID-19. Наразі підписані попередні угоди з шістьма виробниками.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За його словами, найближчим часом Україна отримає вакцину компаній Pfizer-BioNTech. Партію цього препарату надасть глобальний механізм COVAX.

“На сьогодні з 6-ма з них (виробниками, – ред.) підписані попередні угоди (про постачання вакцини, – ред.) і 3 вакцини зареєстровані в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac”, – повідомив він.

При цьому глава Уряду заявив, що наразі Україна не буде використовувати російську вакцину Sputnik V. На це є кілька причин.

“По-перше, ця вакцина не пройшла всіх етапів клінічних випробувань, а друга причина полягає в тому, що ми, очевидно, не можемо використовувати вакцину з країни, з якою ми перебуваємо у військовому конфлікті”, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який звільняє виробників вакцин проти коронавірусу COVID-19 від відповідальності за несприятливі наслідки щеплень.