Україна підписала контракти із шістьма виробниками COVID-вакцини, – Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
За його словами, найближчим часом Україна отримає вакцину компаній Pfizer-BioNTech. Партію цього препарату надасть глобальний механізм COVAX.
“На сьогодні з 6-ма з них (виробниками, – ред.) підписані попередні угоди (про постачання вакцини, – ред.) і 3 вакцини зареєстровані в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac”, – повідомив він.
При цьому глава Уряду заявив, що наразі Україна не буде використовувати російську вакцину Sputnik V. На це є кілька причин.
“По-перше, ця вакцина не пройшла всіх етапів клінічних випробувань, а друга причина полягає в тому, що ми, очевидно, не можемо використовувати вакцину з країни, з якою ми перебуваємо у військовому конфлікті”, – додав Шмигаль.
Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який звільняє виробників вакцин проти коронавірусу COVID-19 від відповідальності за несприятливі наслідки щеплень.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.