Про це у Twitter повідомив Європейський комісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс.
Як зазначив Домбровскіс, йому випала честь підписати Меморандум про взаємопорозуміння між Україною та Європейським Союзом, який передбачає надання Українській державі допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро.
За словами Європейського комісара з торгівлі, даний пакет допомоги підтримає Уряд України, фінансуючи потреби для “героїчної боротьби” проти варварських дій Росії.
🔴Сьогодні мені випала честь підписати Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 млрд.
Цей пакет надасть підтримку українському Уряду, допомагаючи фінансувати їх потреби в героїчній боротьбі проти варварської агресії Росії pic.twitter.com/YELjWUbffs
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 3, 2022
- Нагадаємо, гуманітарна пошта Meest з Європи, Канади і США пояснила, як правильно передати допомогу Україні на тлі російської агресії.
- Також британський футболіст Девід Бекхем опублікував серію фото, на яких зображено наслідки російської агресії в Україні. У публікації спортсмен закликав допомогти українцям, насамперед дітям.