Про це у Twitter повідомив Європейський комісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Як зазначив Домбровскіс, йому випала честь підписати Меморандум про взаємопорозуміння між Україною та Європейським Союзом, який передбачає надання Українській державі допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро.

За словами Європейського комісара з торгівлі, даний пакет допомоги підтримає Уряд України, фінансуючи потреби для “героїчної боротьби” проти варварських дій Росії.