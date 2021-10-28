Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 28 жовтня.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, схвалені Кабміном листи будуть направлені віцепрезиденту Європейської комісії з питань Зеленого курсу Франсу Тіммермансу та спецпосланникові із питань клімату США Джону Керрі щодо участі України в ініціативі, що буде офіційно представлена на конференції Сторін Паризької угоди.

Ініціатори проєкту наголошують, що Європейський союз, США та ще 32 країни вже підтримали Ініціативу. Зокрема, до неї приєдналися Канада, Аргентина, Гана, Індонезія, Ірак, Італія, Мексика, Велика Британія. Ці країни є ключовими емітентами метану у світі.

Уряд України зобов’язується скоротити глобальні викиди метану до 2030 року щонайменше на 30% від рівня 2020 року. Це спільна мета усіх країн, що підтримують ініціативу.

У проєкті зазначається, що основними джерелами викидів метану є:

сільське господарство (40%);

викопне паливо (35%);

відходи (20%).

У секторі викопного палива видобуток, перероблювання та розподіл нафти та газу становлять 23% викидів метану, а видобуток вугілля – 12%.

“За наявних технологій можливе скорочення викидів метану у нафтогазовому секторі на 7%, більша частина з яких є самоокупною та не призводить до росту вартості енергетичних послуг”, – йдеться в пояснювальній записці проєкту.