Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі після карантину не поїде на перемовини в Мінськ (Білорусь), де вони відбувалися раніше.

Про це заявив в етері програми “Свобода слова” на каналі ICTV віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, потрібно буде шукати “іншу країну та інше місто”.

“Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити ці консультації, як раніше, безпосередньо в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів делегації в Мінськ для зустрічей у реальному житті. І що все одно доведеться шукати іншу країну, інше місто”, – наголосив Резніков.

За його словами, оскільки наразі Білорусь “поки що знаходиться під впливом Російської Федерації”, довіри до цієї країни немає.

Він уточнив, що наразі в Білорусі домінує антиукраїнська риторика.

“Сьогодні ви бачите, що там домінує певна думка проросійського напрямку і антиукраїнського характеру. Ми це беремо, звісно, до уваги”, – зазначив Резніков.

Як відомо, до початку пандемії коронавірусу Тристороння контактна група збиралася на переговори в Мінську. Через коронавірус зустрічі тепер відбуваються в онлайні.

(На відео – з 10:39)